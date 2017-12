Festnahme nach Bong-Diebstahl – Täter und Opfer sind Bekannte

Leipzig. In der Nacht zu Dienstag ist ein 24-Jähriger zwischen 21 und 24 Uhr in die Wohnung eines Bekannten eingedrungen und hat ein Handy, eine Wasserpfeife (Bong) und ein Skateboard gestohlen. Der Mann war über den Balkon in die Erdgeschosswohnung eingebrochen und hatte alles durchwühlt, so die Polizei.

Der Wohnungsinhaber kam kurz nach Mitternacht in seine Wohnung und meldete den Einbruch sowie die fehlenden Gegenstände. Ebenfalls informierte er die Polizei über einen Verdacht und beschuldigte seinen Bekannten. Dieser tauchte gegen 1.40 Uhr mit einem Skateboard am Tatort auf. Er gab an, er habe dieses vor der Tür des Wohnungsinhabers gefunden. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der Beschuldigte zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 24-Jährige wurde festgenommen.

