Zwenkau

Kurzerhand aus dem Fenster geworfen haben Feuerwehrleute am Montagmorgen eine Waschmaschine, die gegen 7.50 Uhr zu einem Küchenbrand in der Ebertstraße geführt hatte.

Wie die Polizei am Dienstag meldete, hatte der Wohnungsinhaber (60) noch zu löschen versucht, sich dabei aber verletzt. Die Feuerwehr rückte an, löschte den Brand „und warf die noch glimmende Waschmaschine aus dem Fenster, um die Brandgefahr zu beseitigen“, so die Beamten.

Der Wohnungsinhaber musste wegen einer Brandverletzung am linken Arm und Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation im Krankenhaus medizinisch behandelt werden.

Nach erstem Überblick habe ein technischer Defekt der Maschine zum Brand geführt, hieß es. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Von -tv