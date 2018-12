Leipzig

Durch ein Feuer ist am Montagabend eine Gartenlaube in Leipzig-Leutzsch komplett zerstört worden. Das etwa 25 Quadratmeter große Gebäude in der Philipp-Reis-Straße unweit des S-Bahnhofs Leutzsch stand kurz nach 21.30 Uhr komplett in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Um den Brand zu löschen, rückten die Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen an. Der entstandene Schaden ist ebenso wie die Brandursache noch unklar. Zu Behinderungen des Bahnverkehrs kam es der Feuerwehr zufolge nicht.

Von nöß