Leipzig

Feuerwehreinsatz am Sportforum: In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte am ehemaligen Schwimmstadion neben der Red-Bull-Arena einen Brand gelegt. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben gegen 23.55 Uhr alarmiert. Auf dem Dach der alten Nordtribüne gingen ausgediente Weihnachtbäume in Flammen auf, die dort entsorgt wurden.

Die Brandstifter waren offenbar auf der Seite des ehemaligen Außenbeckens die Treppen hinauf geklettert. Als die Feuerwehr eintraf, waren die Flammen bereits erloschen. Die Einsatzkräfte erstickten vor Ort die Glut mit einem Handfeuerlöscher.

Die Einsatzkräfte erstickten die Glut mit einem Handfeuerlöscher. Quelle: Holger Baumgärtner

Größerer Schaden entstand nicht. Gegen 0.15 Uhr war der Einsatz beendet.

Von nöß