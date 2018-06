Leipzig

In einem leerstehenden Gebäude der ehemaligen Olbricht-Kaserne in Leipzig ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr gingen die ersten Notrufe wegen der weit sichtbaren Rauchsäule gegen 21.45 Uhr ein. Knapp 40 Kameraden mit 13 Fahrzeugen fuhren zum Brandort in der Max-Liebermann-Straße, sagte eine Sprecherin in der Rettungsleitstelle.

Im näheren Umkreis des Brandes wurden auch mehrere Personen kontrolliert, wie die Polizei mitteilte. Ob eine Verbindung zum Brand bestehe, werde nun geprüft. Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache.

Dort stand ein 20 mal 25 Meter großer Anbau komplett in Flammen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, am Abend liefen noch Nachlöscharbeiten. Wie der Brand ausgelöst wurde, ist noch unbekannt.

Während des Einsatzes kam es auch zu Behinderungen im Verkehr. Busse der Linie 80 mussten umgeleitet werden, wie die Leipziger Verkehrsbetriebe mitteilten.

Auf dem Gelände der Olbricht-Kaserne hatte es in der Vergangenheit schon öfter gebrannt. Unter anderem musste die Feuerwehr zur Alten Heeresbäckerei ausrücken, weil leerstehende Gebäude in Flammen geraten waren.

