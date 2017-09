Feuer auf dem Gelände des alten Postbahnhofs in Leipzig

Leipzig. Ein Teil des früheren Postbahnhofs im Leipziger Nordosten ist in der Nacht zum Dienstag bei einem Brand beschädigt worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber LVZ.de sagte, wurden die Brandbekämpfer kurz vor Mitternacht auf das Gelände an der Adenauerallee im Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf gerufen. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits das Dachgeschoss des etwa 150 Quadratmeter großen, bisher leerstehenden Gebäudes in Flammen. Wenig später brach eine Zwischendecke zusammen.

Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden. Gegen 6 Uhr flammten dann noch einmal Glutnester auf, so dass ein zweiter Löschtrupp angefordert werden musste. Insgesamt waren am Dienstagmorgen sieben Fahrzeuge im Einsatz.

Am Vormittag sollen nun Experten der Brandursachenermittlung in den Überresten nach Hinweisen suchen. Wie ein Sprecher der Polizei erklärte, sei das Gebäude in der Vergangenheit bereits mehrfach Ziel von Vandalen gewesen. Das Großfeuer am Dienstagmorgen war den Vermutungen nach in einem zusammengeschobenen und mutwillig angezündeten Haufen Unrat entstanden.

Leipzig. Er ist fast genauso groß wie der Leipziger Hauptbahnhof. Doch noch immer gibt es etliche Einwohner, die gar nicht wissen, dass in Schönefeld - nahe der Brandenburger Brücke - ein gewaltiger, ehemaliger Postbahnhof existiert. Dies kann auch nicht verwundern. Denn schon vor 20 Jahren legte die Deutsche Post den Betrieb auf den 16 Bahnsteigen, in den Paketverteilhallen und Verwaltungsgebäuden still. Zur Bildergalerie

Der Postbahnhof war von 1912 bis 1994 ein wichtiger Knotenpunkt des mitteldeutschen Bahnpostverkehrs. Seit der Privatisierung der Bundespost liegen die Bahnanlagen brach und die meisten Gebäude werden nicht mehr genutzt.

Ein Investor hat das Gelände inzwischen erworben, wollte dort unter anderem Gewerbe ansiedeln. Zudem war zwischenzeitlich auch der Bau eines neuen Stadions für den Oberligisten FC International auf dem Areal im Gespräch.

Matthias Puppe