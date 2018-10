Leipzig

Nach einem verheerenden Brand im Kleingartenverein „Gartenfreunde West“ in Leipzig-Rückmarsdorf hat die Polizei Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Bislang könne weder ein technischer Defekt noch fahrlässige Brandstiftung ausgeschlossen werden, teilte Polizeisprecherin Maria Braunsdorf am Donnerstag auf Nachfrage von LVZ.de mit. Konkrete Hinweise hätten die Ermittler der Kripo bei einer Untersuchung des Brandortes aber nicht gefunden. Fest stehe nur, dass das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Laube ausgebrochen sei.

Meterhoch schlugen die Flammen am Dienstag gegen 21.30 Uhr an der Merseburger Straße in den Nachthimmel. Eine etwa 35 Quadratmeter große, massive Laube wurde komplett zerstört. Das Feuer griff auf ein benachbartes Gartenhäuschen über und beschädigte zwei weitere Lauben. Eine 58-jährige Frau kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Zunächst war von zwei Verletzten die Rede gewesen.

Ein Nachbar hatte den Rauchgeruch aus der angrenzenden Laube bemerkt und noch versucht, die Flammen mit einem Gartenschlauch zu löschen, so Braunsdorf. Das Feuer breitete sich jedoch zu schnell aus. Die Feuerwehren aus Böhlitz-Ehrenberg, Rückmarsdorf und Burghausen waren bis gegen 23.45 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Feuerschein alarmiert Polizisten in Sellerhausen

Fast zur gleichen Zeit ging in Sellerhausen-Stünz eine Laube im Kleingartenverein „Osteck“ in der Macherner Straße in Flammen auf. Polizisten hatten bei einem Einsatz durch Zufall den Feuerschein bemerkt. Dort brannte eine Holzlaube lichterloh. Angefacht durch den starken Wind hätten sich die Flammen schnell ausgebreitet und drohten, auf umliegende Pflanzen sowie die Gartenlaube der Nachbarparzelle überzugreifen, berichtete Polizeisprecherin Braunsdorf.

Die Nordostwache der Feuerwehr rückte mit zwei Löschfahrzeugen an und konnte die Flammen löschen. Den Schaden an der Laube gab die Besitzerin mit rund 10.000 Euro an. Auch das benachbarte Gartenhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen. In diesem Fall ermittelt die Polizei derzeit in alle Richtungen. „Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden“, so Braunsdorf.

Von nöß/luc