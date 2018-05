Leipzig

Großeinsatz für die Feuerwehr in Leipzig-Plagwitz: In der ehemaligen Maschinenfabrik Swiderski an der Zschocherschen Straße ist in der Nacht zum Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Gegen 0.50 Uhr gingen nach Polizeiangaben mehrere Notrufe von Anwohnern ein. Ein leerstehendes, zweistöckiges Backsteingebäude auf dem Areal stand komplett in Flammen.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an, um den Brand zu löschen. Die Zschochersche Straße musste komplett gesperrt werden. Die Löscharbeiten zogen sich über Stunden bis zum Morgen hin. „Der Dachstuhl fing trotz der Löscharbeiten immer wieder Feuer“, berichtete eine Polizeisprecherin. An dem Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.

Erste Hinweise deuten auf Brandstiftung

Ersten Erkenntnissen zufolge besteht der Verdacht der Brandstiftung. „Eine Selbstentzündung kann nach jetzigem Stand ausgeschlossen werden“, so die Sprecherin. Brandursachenermittler der Kripo haben am Morgen vor Ort Ermittlungen aufgenommen.

Erst vor eineinhalb Wochen war es in einem anderen Leipziger Industriebrache, der ehemaligen Sternburg-Brauerei in Lützschena-Stahmeln, zu einem Großbrand gekommen. Auch hier ermittelt die Kripo.

Leipzigs verlassene Orte: Die Maschinenfabrik Swiderski im Multimedia-Blog



Von nöß