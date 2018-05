Leipzig

Das Feuer in der ehemaligen Sternburg-Brauerei Mitte Mai ist durch Brandstiftung verursacht worden. Das ergaben die Ermittlungen der Kripo, teilte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage von LVZ.de mit. Wie genau es zu dem Brand in der Ruine kam und wo das Feuer gelegt wurde, dazu würden aufgrund noch laufender Ermittlungen keine Details bekanntgegeben, hieß es.

Hinweise, dass der Brand im Zusammenhang mit den kurz zuvor angekündigten Sanierungsplänen für das Areal stehen könnte, sieht die Polizei bisher nicht. Das Brauereigelände soll zu einem Wohnquartier mit Supermarkt und Kita umgebaut werden. Anwohner berichteten laut Polizei, dass sich zuletzt immer wieder Personen unbefugten Zutritt zu den verfallenen und seit gut 25 Jahren leerstehenden Gebäuden verschafft hätten. Um dies zu unterbinden, soll der Eigentümer aufgefordert werden, das Gelände zu sichern.

Zur Galerie In der früheren Bierbrauerei Sternburg in Leipzig-Lützschena ist am Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist vor Ort im Großeinsatz. Erste Hinweise deuten auf Brandstiftung hin. Fotos: Michael Strohmeyer / Christian Modla

Die alte Sternburg-Brauerei gilt als einer der bekanntesten Lost Places in Leipzig. In der Industrieruine in Lützschena-Stahmeln hatte es am Nachmittag des 13. Mai an mehreren Stellen gleichzeitig gebrannt. Dichter Qualm drang aus der Nordseite des großen Kuppeldachs, welches schwer beschädigt wurde, sowie aus dem Dach eines Nebengebäudes. Eine genaue Schadenssumme steht auch nach eineinhalb Wochen noch nicht fest.

Von nöß