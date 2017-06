Leipzig. Die herbeigerufenen Rettungskräfte mussten am Montagmorgen eine brennende Wohnung in der August-Bebel-Straße in der Leipziger Südvorstadt aufbrechen. In der Wohnung befand sich nach Polizeiangaben ein bewusstloser 52-Jähriger. Er schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Um 5.50 Uhr riefen Nachbarn die Feuerwehr und die Polizei, als sie bemerkten, dass Qualm aus der Wohnung drang. Weil die Rettungskräfte vor verschlossenen Türen standen, brachen sie diese auf. Dort fanden sie den Mann, der laut Polizei durch die Rauchgase bewusstlos geworden war.

Das Feuer entstand am Herd in der Küche. Die Brandursache ist derzeit unklar. Der Mann wurde auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht.

