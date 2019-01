Leipzig

Im Traditionsrestaurant Barthels Hof in der Leipziger Innenstadt ist am frühen Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei stiegen unbekannte Täter über ein Fenster in das Lokal in der Hainstraße ein und legten Feuer im Tresenbereich. „Wir gehen von Brandstiftung aus“, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt zu LVZ.de.

Ein Zeuge alarmierte kurz nach 5 Uhr die Feuerwehr, die mit zwei Löschzügen und 40 Einsatzkräften anrückte. „In der Gaststätte brannten Einrichtungsgegenstände“, berichtete ein Sprecher aus der Leitstelle. Auch ein Brandmelder habe deshalb angeschlagen. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Der Gastraum wurde stark verrußt.

Kripo sichert Spuren

Experten der Kripo nahmen noch am Vormittag vor Ort die Ermittlungen auf und sicherten Spuren. Ob etwas gestohlen wurde, konnte die Polizei noch nicht sagen. Das Feuer selbst war nach einer halben Stunde gelöscht. Eine Evakuierung war nicht notwendig. „Das Gebäude musste großzügig belüftet werden“, so der Feuerwehrsprecher.

Die Brandbekämpfer beendeten gegen 7 Uhr ihren Einsatz und übergaben das Gebäude der Polizei. Zum entstandenen Schaden ist bislang noch nichts bekannt.

Von Robert Nößler