Leipzig. Bei Arbeiten an der Sprinkleranlage ist es am Freitagnachmittag gegen 16.30 zu einem Feueralarm am Leipziger Hauptbahnhof gekommen. In den Promenaden ging der Feueralarm los, so Schichtführer Hofmann aus der Feuerwehrleitstelle gegenüber LVZ.de. Die Einsatzkräfte konnten aber nach einer halben Stunde Entwarnung geben. Auch der ausgerückte Löschzug fuhr wieder weg.

Der Bahnhof wurde weder evakuiert noch gab es Verletzte.

dei