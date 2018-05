LeipziG

Nach dem verheerenden Brand in dem Mietshaus in der Wurzner Straße 111 fahndet die Kripo nach womöglich wichtigen Zeugen. Gesucht werden Sandra Möller, geboren am 30. März 1988 in Erfurt sowie Houssem Htira, geboren am 30. Oktober 1993 in Metlaui/Tunesien. Beide waren nach Aussagen von Zeugen vor dem Ausbruch des Feuers am 29. März in einer der Wohnungen und retteten sich schließlich über das Dach aus der Flammenhölle. „Möglicherweise können beide Zeugen, die derzeit unbekannten Aufenthaltes sind, mit entscheidenden Aussagen zur Klärung des Tatgeschehens beitragen“, so Polizeisprecherin Maria Braunsdorf.

Bei dem Feuer war eine 40-jährige Mieterin ums Leben gekommen, ihr Lebensgefährte (32) hatte schwere Verbrennungen erlitten. Insgesamt wurden 16 Personen verletzt, darunter auch Kinder. Hausbewohner zogen sich Knochenbrüche und Rauchgasvergiftungen zu. 34 Menschen verloren ihr Zuhause.

Kurz nach der Tat wurde ein 32 Jahre alter syrischer Bewohner des Mehrfamilienhauses festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Er soll das Feuer im Treppenhaus gelegt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord, versuchten Mord und besonders schwere Brandstiftung vor.

Hinweise zu den beiden gesuchten Personen nimmt die Kripo unter 0341 96646666 entgegen.

Von F. D.