Leipzig

Feuerwehreinsatz an der HWTK in Leipzig-Connewitz: In einer Damentoilette im Gebäude der Hochschule an der Gustav-Freytag-Straße ist am Donnertagnachmittag aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde gegen 15 Uhr durch einen Rauchmeldersignal alarmiert.

Nach Polizeiangaben brannte in der Toilette im ersten Obergeschoss ein Hygienebehälter. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, diese beschädigten jedoch eine Trennwand. Durch das Feuer gab es eine stärkere Rauchentwicklung. Teile des Gebäudes mussten belüftet werden. Verletzt wurde niemand.

Von nöß