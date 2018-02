Leipzig. In einer Firma in der Rippachtalstraße in Leipzig hat am Montagabend kurz nach 21 Uhr eine Lüftungsanlage gebrannt. Nach Polizeiangaben entzündeten sich mehrere Filter in der Anlage. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.

