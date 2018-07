Leipzig

Zwei Brände haben die Leipziger Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag in Atem gehalten. Zunächst waren kurz nach Mitternacht im Keller eines leerstehenden Fabrikgebäudes in der Wittenberger Straße Flammen ausgebrochen, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle zu LVZ.de sagte.

Demnach hatten die Einsatzkräfte den Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, sei noch unklar.

Einsatz in Leipzig-West bis 7.30 Uhr

Gegen 2.45 Uhr mussten die Rettungskräfte im Zentrum-West ausrücken. In der Kolonnadenstraße waren ebenfalls in einer Kellerbox Flammen ausgebrochen, so die Feuerwehr. Dort habe sich viel Rauch entwickelt.

Zur Galerie Im Keller eines alten Fabrikgebäudes im Leipziger Norden ist ein Feuer ausgebrochen.

Die Arbeiten dauerten deswegen bis zum Morgen an. Gegen 7.30 Uhr habe ein Löschzug noch eine Nachkontrolle durchgeführt, so der Sprecher der Rettungsleitstelle.

Laut Polizei musste das Mehrfamilienhaus während des Feuers nicht evakuiert werden. Auch verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, soll laut Beamten nun von der Kriminalpolizei ermittelt werden.

Von jhz