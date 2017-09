Feuerwehr rückt zwei Mal zu Einsatz in Haus in Leipzig-Grünau aus

Leipzig. Die Einsatzkräfte mussten am Mittwochabend gleich zwei Mal zu Einsätzen im selben Haus in Leipzig-Grünau ausrücken. Laut Polizei wurde die Feuerwehr zuerst gegen 21.30 Uhr zu dem Gebäude in der Stuttgarter Allee gerufen. Die Feuermelder hatten in mehreren Etagen Alarm geschlagen. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte ein Feuer in einem Fahrstuhl entzünden, es war allerdings schon erloschen. Ein daneben stehender Farbkanister hatte nicht gebrannt.

Nachdem die Einsatzkräfte wieder abgerückt waren, wurden sie kurze Zeit später erneut zu dem Haus gerufen. Diesmal hatte eine Plastiktüte in einem anderen Fahrstuhl gebrannt. Ein Bewohner hatte das Feuer bemerkt und es gelöscht. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung. Die Höhe des Schadens steht noch aus.

luc