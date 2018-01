Feuerwehr verhindert Hausbrand in Leipzig-Grünau

Leipzig. In verschiedenen Leipziger Stadtteilen hat es am Sonntagabend gebrannt. Das geht aus mehreren Meldungen der Polizei hervor. So wurden die Einsatzkräfte gegen 18 Uhr informiert, dass in der Stuttgarter Alle in Grünau mehrere Müllcontainer brannten. Das Feuer war direkt neben einem elfgeschossigem Wohnhaus ausgebrochen und es bestand die Gefahr, dass die Flammen übergreifen. Feuerwehrleute von drei Wachen brachten den Brand schnell unter Kontrolle, sodass die Bewohner das Haus nicht verlassen mussten. An den Strom- und Wasserleitungen entstand dennoch ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Die Ursache des Brandes ist unklar, die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Gegen 17.30 Uhr kam es in einem Keller in Leipzig-Neustadt zu einem Brand. Die Räume verrußten dabei stark. Der Einsatz von drei Feuerwachen brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Hausbewohner mussten deswegen nicht in Sicherheit gebracht werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Außerdem kam es zu weiteren Containerbränden: Kurz nach 18 Uhr brannte im Zentrum ein Müllcontainer. Kurz nach 21 Uhr in Schönau wurde eine Altkleidercontainer angezündet. Gegen 22 Uhr verhinderte die Feuerwehr Leipzig-Süd in Connewitz, dass zwei Mülltonnen komplett verbrannten. Bei den jeweiligen Fällen entstanden Schäden von 500 Euro bis 1000 Euro. Die Polizei geht in allen Fällen von mutwilligen Taten aus und ermittelt wegen Sachbeschädigung.

thiko