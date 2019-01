Leipzig

Auch wenn Silvester vorbei ist, so ist die Arbeit der Feuerwehr noch lange nicht beendet. Am 1. Januar sorgte ein Brand in der Arthur-Hoffmann-Straße für einen weiteren Einsatz in Leipzig.

Wie ein Sprecher gegenüber LVZ.de mitteilte, waren dort auf einem Balkon Möbel und Unrat in Flammen aufgegangen. Die Einsatzkräfte wurden darüber um 22.14 Uhr informiert, die Löschung erfolgte über eine Drehleiter. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar.

von CN