Leipzig

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte mehrere Gegenstände in einem Leipziger Keller angezündet und einen Großeinsatz ausgelöst. Gegen 0.30 Uhr wurde die Polizei über starke Rauchentwicklung in einem Treppenhaus in der Offenburger Straße informiert, die ihrerseits Rettungskräfte anforderte.

Feuerwehrleute konnten den Ursprung des Qualms in den Keller zurückverfolgen. Ein unbekannter Einbrecher hatte vermutlich mehrere Gegenstände in angezündet, wodurch zwei Kellerräume ausbrannten. Außerdem wurde die Wasserleitung beschädigt, weswegen der Keller unter Wasser stand.

Daher zog der Rauch auch in das benachbarte Treppenhaus. Die Bewohner wurden während des Einsatzes nicht evakuiert. Es gab keine Verletzten. Die Polizei hat am Mittwoch die Ermittlungen gegen den Brandstifter aufgenommen.

thiko