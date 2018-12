Leipzig

Dort, wo mal eine Bar war, sind nur noch verkohlte Trümmer übrig: Die von den Betreibern auf Facebook veröffentlichte Aufnahme aus dem Inneren des Swingerclubs „New Palermo“ zeigt, wie massiv die Flammen in dem Etablissement an der Bornaischen Straße gewütet haben. Inzwischen ist nach Informationen der Polizei auch klar: Das Feuer wurde mit voller Absicht gelegt.

Der Facebook-Eintrag der Betreiber nach dem Brand im Swingerclub. Quelle: Screenshot: Facebook

Unmittelbar nach dem Löscheinsatz am Freitagmorgen waren Brandursachenermittler der Kripo am Tatort. Die Experten entdeckten eindeutige Hinweise darauf, dass in dem Gebäude jemand mutwillig gezündelt hat. Es werde nunmehr wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt, teilte Polizeisprecher Andreas Loepki am Montag auf LVZ-Anfrage mit. Details nannte er nicht – aus ermittlungstaktischen Gründen, da es sich dabei um Täterwissen handele.

Wiedereröffnung fraglich

Das Feuer war am vorigen Freitag gegen 7 Uhr in einem etwa 200 Quadratmeter großen Anbau im hinteren Teil des Grundstücks ausgebrochen (die LVZ berichtete). Die Feuerwehr war mit drei Löschfahrzeugen, zwei Drehleitern und 30 Kameraden im Einsatz, musste sogar ein Dach aufsägen, um an die Glutnester heranzukommen. Doch auch der Großeinsatz konnte einen erheblichen Schaden nicht mehr abwenden. Für die Betreiber steht nach eigenen Angaben die Existenz des Clubs auf dem Spiel. „Wann und ob wir wieder eröffnen können“, so Betreiberin Mimi via Facebook. „werden die nächsten Wochen zeigen.“

Zeugenhinweise unter 0341 96646666

Von Frank Döring