Leipzig. Der Kampf gegen das Flammenmeer war fast aussichtslos: Trotz des sofortigen Einsatzes der Feuerwehr sind am Donnerstagabend in Großzschocher zwei Gartenlauben komplett abgebrannt. Wie Polizeisprecher Alexander Bertram gestern mitteilte, bemerkten Passanten gegen 22.15 Uhr den Feuerschein in der Anlage des Kleingartenvereins Sachsenland an der Seebenischer Straße und alarmierten sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei. Von den Häuschen blieben nur noch verkohlte Trümmer übrig, verletzt wurde niemand. Beide Lauben befanden sich etwa 100 Meter auseinander. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Gestern sollten bereits Brandursachenermittler vor Ort nach Spuren suchen.



Von Frank Döring