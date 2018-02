Fliegerbombe im Leipziger Norden gefunden

Leipzig. Bombenalarm am Freitagnachmittag im Leipziger Norden: Bei Bauarbeiten ist gegen 13.30 Uhr in der Nähe des Hauptbahnhofes eine etwa 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden worden. Der Blindgänger sei beim Ausbaggern im Gleisbett entdeckt worden, so Jens Damrau von der Bundespolizei. Der Fundort befindet sich unweit des ICE-Werks.

Einsatzkräfte richteten einen Sperr-Radius von etwa 100 Meter rund um den Fundort ein. Betroffen ist davon die Berliner Straße, die komplett gesperrt ist. Die Rackwitzer Straße ist hingegen zumindest gegenwärtig (Stand 14.30 Uhr) noch befahrbar. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde aus Dresden angefordert, er wird gegen 16 Uhr in Leipzig erwartet. Die Sprengstoffexperten treffen dann die Entscheidung, ob die Bombe vor Ort entschärft oder abtransportiert wird. Davon hängt auch ab, ob weiträumigere Sperrungen und Evakuierungen notwendig sind.

Derzeit sind Beamte der Polizei dabei, Firmengebäude im Bereich der Berliner Straße zu prüfen. Betroffene Mitarbeiter sollten möglichst die Gebäude verlassen, hieß es.

Behinderungen im Bahnverkehr

Der Zugverkehr in Leipzig ist teilweise unterbrochen worden. Wie die Bahn mitteilte, wurde die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Leipzig-Messe sowie zwischen Hauptbahnhof und Leipzig-Thekla gesperrt. Der Hauptbahnhof Leipzig ist nicht gesperrt, teilt die Bundespolizei mit.

Im Regionalverkehr gibt es Einschränkungen bei den Linien RE 10 und 13. Der S-Bahn-Verkehr ist ebenfalls betroffen, folgende Informationen liegen zu den einzelnen Linien vor:

Behinderungen im S-Bahn-Verkehr S 2 Bitterfeld - Leipzig Hbf - Leipzig-Stötteritz

Die S 2 beginnt/endet in Leipzig Messe. Reisende nutzen ab Leipzig Messe die Tram 16 und den öffentlichen Nahverkehr in Leipzig. S 4 Hoyerswerda - Leipzig Hbf (tief) - Wurzen

Die S 4 fährt aus Richtung Hoyerswerda bis Leipzig-Theka. Zwischen Leipzig-Thekla und Leipzig Hbf verkehrt ein Busnotverkehr. S 5 Zwickau - Leipzig Hbf - Altenburg

Die S 5 wird zwischen Leipzig Hbf(tief) und Halle(Saale) Hbf über Schkeuditz umgeleitet. Für Reisende zum Flughafen ist ein Busnotverkehr zwischen Schkeuditz und Leipzig/Halle Flughafen eingerichtet. S 6 Leipzig Messe - Leipzig Hbf - Geithain

Die S 6 beginnt/endet in Leipzig Hbf. Reisende zwischen Leipzig Messe und Leipzig Hbf nutzen die Tram 16.

Auch die Leipziger Verkehrsbetriebe sind vom Bombenfund betroffen. Die Straßenbahnlinien 1 und 9 müssen derzeit umgeleitet werden. Ein Schienenersatzverkehr könne wegen der weitläufigen Sperrung nicht eingerichtet werden, so die Verkehrsbetriebe. "Nutzen Sie Bus 90 oder TRAM 10, 11 und 16", heißt es auf der Webseite.

Immer wieder Bombenfunde in Leipzig

Immer wieder werden in Leipzig Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Zuletzt war im Januar 2017 in Mockau eine 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe gefunden worden. Der Sprengkörper konnte von Experten abtransportiert werden. Ein halbes Jahr zuvor wurde in Eutritzsch ein 75-Kilo-Bildgänger kontrolliert gesprengt. Für Aufsehen soergte im Januar 2016 die Sprengung einer Bombe in Wahren. Die Spitze der Bombe lag in rund fünf Metern Tiefe in extrem hartem Lehmboden und war von Wasser umgeben – der Rest des Sprengkörpers steckte senkrecht darunter in der Erde.

Sachsen gehört laut Experten zu den stark mit Altmunition belasteten Regionen. Eine Schätzung, wie viel Sprengstoff noch unter der Erde liegt, ist nicht möglich. Auch in Dresden, Deutzen bei Borna (Kreis Leipzig) und Chemnitz waren in den vergangenen Monaten Bomben entdeckt worden.

