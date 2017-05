Leipzig. Mit einer dreisten Masche hat ein Unbekannter einem Paar in der Leipziger Innenstadt am Mittwochabend gegen 20 Uhr einen Rucksack gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass der Mann und die Frau im Freisitz eines Cafés an der Thomaskirche saßen. Die Rücksäcke hatten sie neben sich auf den Boden gestellt.

Der 27-Jährige verließ den Tisch, um zur Toilette zu gehen. In diesem Moment kam ein Mann auf die Frau am Tisch zu und fragte sie mit „Españiol?“, ob sie Spanisch spreche. Sie verneinte das, woraufhin er ihr sein Smartphone und einige Apps darauf zeigte, ohne dass klar wurde, was genau er wollte.

Als der Freund der 29-Jährigen zurück an den Tisch kam, machte sich der Unbekannte schnell davon. Es hatte zunächst den Anschein, als habe er nur mit der Frau flirten wollen und das Eintreffen des Freundes habe ihn verschreckt. Doch wenig später bemerkte das Paar das Fehlen eines Rucksacks. Der Schaden liegt weit im vierstelligen Bereich, da der Mann wertvolle Elektronik darin transportierte.

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter bei dem Diebstahl einen Komplizen hatte, der den Rucksack mitnahm, während sein Partner die Frau am Tisch ablenkte.

