Mit einem Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Deutscher Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) ist am Samstagabend am Leipziger Sportforum eine Frau gesucht worden. Passanten informierten die Polizei gegen 19 Uhr, dass eine weibliche Person gegen 19 Uhr plötzlich am Elsterwehr im Wasser verschwunden sei. Mit Booten einem Hubschrauber und einer Drehleiter zum Ausleuchten suchten die Rettungskräfte bis in die Nacht den Bereich ab.

Gegen 21.30 Uhr wurde die Suche vorerst unterbrochen. Die Frau wurde bislang nicht gefunden. Bei Tagesanbruch werde es weitergehen, hieß es am Abend aus dem Lagezentrum der Polizei.

joka