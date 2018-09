Leipzig

Am Montagmorgen hat ein Unbekannter auf einem Parkplatz im Leipziger Stadtteil Connewitz eine 36-Jährige ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 6.50 Uhr bei ihrem Auto, das auf dem Parkplatz des Netto in der Bornaischen Straße stand. Als sie in den Wagen hineingriff und ihr Portmonee hervorholte, griff der Täter sie an. Er riss ihr das Portmonee aus der Hand, wobei das Opfer stürzte und sich verletzte. Der Räuber verschwand mit der Geldbörse. Darin befand sich ein niedriger zweistelliger Betrag.

Die Frau fuhr zur Arbeit und informierte von dort die Polizei. Weil sie Schmerzen hatte, veranlassten die Beamten, dass sie sich in einem Krankenhaus behandeln lassen sollte. Die Polizei ermittelt wegen Raubes und sucht nach Zeugen. Wer Hinweise hat, wird gebeten, sich in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66 zu melden.

Von ThTh