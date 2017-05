Göhren/Leipzig. In Göhren auf Rügen ist offenbar in der Nacht zu Montag eine Frau vergewaltigt worden. Die 56-Jährige stamme aus der der Nähe von Leipzig, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte. Sie sei mit einem Messer bedroht und in ein Gebüsch gezogen worden. Danach habe der Täter „unter Gewaltanwendung den Geschlechtsakt“ durchgeführt, hieß es weiter. Die Behörde ermittele wegen einer "möglichen Vergewaltigung".

Am Montagmorgen meldete sich die Frau bei den Beamten. Wegen leichter Verletzungen wurde sie anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Wieso sich die 56-Jährige an der Ostsee aufhielt und woher sie genau stammt, konnte die Polizei auf Nachfrage von LVZ.de nicht sagen. „Die Ermittlungen laufen“, so ein Sprecher der Behörde. Derzeit suchen die Beamten Zeugen der Tat.

jhz