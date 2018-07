Leipzig

Genau ein Jahr nach einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang sitzen sie sich im Leipziger Amtsgericht gegenüber: Hausmeister Lutz H. – der Angeklagte – muss sich dafür verantworten, fahrlässig den Tod einer 82-jährigen Frau aus Holzhausen verursacht zu haben. Vis-à-vis im Gerichtssaal 205 hat auch einer der beiden Söhne des Unfallopfers Platz genommen. Es ist Jens K., der als Nebenkläger in dem Strafprozess auftritt.

Staatsanwältin Sylvia Schütze wirft dem Hausmeister vor, am 15. Juli vorigen Jahres beim Rückwärtsfahren im Walter-Markov-Ring mit seinem Dacia die Seniorin erfasst zu haben. „Sie kam zu Fall und blieb unter dem Pkw liegen“, sagt die Staatsanwältin.

Die 82-jährige Anwohnerin war an jenem Morgen kurz nach 9.30 Uhr mit ihrem Rollator unterwegs. Renate K. wollte zum Tierarzt. „Der Unfall wäre vermeidbar gewesen, wenn der Dacia-Fahrer die Fußgängerin beachtet hätte“, so die Staatsanwältin weiter. Sie lastet ihm Sorgfaltspflichtverletzungen an.

Zwei Monate nach der verhängnisvollen Kollision war Renate K. im Krankenhaus gestorben. „Sie musste viel durchmachen“, schilderte die Anklägerin. Die verunglückte Fußgängerin hatte eine Kopfplatzwunde und Frakturen an beiden Beinen erlitten; zudem war eine Augenhöhle gebrochen. Nach etlichen Operationen trat Wochen später eine gravierende Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Frau ein. „Es gab bei ihr Wundheilungsstörungen“, zitiert Richterin Julia Weidelhofer aus Arztberichten. Schließlich habe ein Bein amputiert werden müssen. Nach einem septischen Schock starb die Patientin am 4. September im Uni-Klinikum an Herzversagen. Nach Auffassung von Staatsanwaltschaft und Gericht liegt zweifelsfrei eine Kausalität zwischen dem Unfall und dem Tod der Frau vor.

Bereits im Ermittlungsverfahren gestand der Angeklagte, der selber in Holzhausen wohnt. „Ich mache mir solche Vorwürfe. Es tut mir so leid. Es ist schlimm“, sagt der 63-Jährige nun vor Gericht. „Ich habe damals in alle Spiegel geschaut, die Frau aber wirklich nicht gesehen. Erst im Moment des Anstoßes bemerkte ich etwas. Die Frau hat geschrien“, ergänzt der Angeklagte. Mehrere Anwohner hätten danach sofort geholfen.

Am Unfalltag hatte Lutz H., der seinen Worten zufolge eine Teil-Rente bezieht und noch als Hausmeister tätig ist, Müllcontainer im Walter-Markov-Weg herausgestellt. „Ich bin dann ganz langsam rückwärts wieder aus der Sackgasse herausgefahren.“

Nebenkläger Jens K., der 48 Jahre alte Sohn des Opfers, der Berufskraftfahrer ist, hat keine Rachegedanken. „Es geht ihm nicht um eine besonders schwere Strafe“, betont sein Anwalt Oliver Minkley. Deshalb stellt die Nebenklage die Höhe der Strafe auch ins Ermessen des Gerichts. „Der Sohn hätte sich aber gewünscht, dass sich der Angeklagte an ihn und an die Angehörigen wendet.“ Jens K. vermisse ein persönliches Wort der Entschuldigung. „Wir haben die Familie nach dem Unfall über das Verletzungsbild informiert. Der Angeklagte hätte Gelegenheit gehabt, mit uns zu sprechen, aber er hat es nicht getan. Er hat nicht gefragt, wie es der Mutter geht“, ist der Nebenkläger enttäuscht. Auch vor Gericht sei der 63-Jährige „allgemein“ geblieben.

Amtsrichterin Weidelhofer ist jedoch der Ansicht, dass Lutz H. Reue und Schuldeinsicht gezeigt habe. Zu seinen Gunsten wertet sie, dass er unbescholten ist und keinerlei Eintragungen im Fahreignungsregister hat. Sie folgt dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verhängt wegen fahrlässiger Tötung eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 25 Euro (2250 Euro).

Von Sabine Kreuz