Leipzig. Weil sie nach einem Luftballon griff, der drohte, davonzufliegen, hat eine 36-Jährige auf der Autobahn 14 in Richtung Dresden am Montagabend das Lenkrad verrissen. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der Wagen dadurch mit der rechten Leitschutzplanke und drehte sich einmal um die eigene Achse. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt, das Auto wurde durch den Unfall so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrtüchtig war. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 10.000 Euro.

