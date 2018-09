Leipzig

Am Donnerstag hat eine Frau in Leipzig 17 Mal den Notruf missbraucht. Die 32-Jährige wählte die Nummer zwischen 5.15 Uhr und 6.03 Uhr, ohne aber einen Notfall zu melden, wie die Polizei bekannt gab. Stattdessen sagte sie nur einzelne, meist beleidigende Worte und legte dann auf. Um das zu beenden, ermittelten Beamten die Inhaberin der Nummer und fuhren zu ihr. Die Täterin öffnete nicht und die Anrufe hörten auf. Gegen die Frau wird wegen Notrufmissbrauchs und Beleidigung ermittelt.

Rettungssanitäter bespuckt

In Dölzig bei Leipzig ist ein Rettungssanitäter bei seiner Arbeit am Mittwoch von einem unbeteiligten Mann bespuckt worden. Um 13.28 Uhr betreute der Sanitäter einen Patienten auf der B186, so die Polizei. Ein Unbekannter kam in einem Transporter vorbei, öffnete die Scheibe, bespuckte den Sanitäter und fuhr davon. Der Geschädigte erstattete Anzeige. Die Ermittlungen wegen Beleidigung laufen.

