Leipzig. Eine 21-Jährige hat am Dienstagnachmittag in Leipzig eine Straßenbahn übersehen, ist deshalb mit ihr zusammengestoßen und wurde dabei verletzt. Gegen 15.50 Uhr wollte die Frau die Gleise von der Zentralhaltestelle am Hauptbahnhof Richtung Innenstadt überqueren.

Ein 61-jähriger Bahnfahrer der Linie 1 sah, dass sich eine Gruppe von Menschen dicht am Gleis befand und bremste. Im Gegensatz zu den anderen Passanten trat die Frau plötzlich hervor. Wie die Polizei mitteilte, kam die Bahn im selben Moment zum Stehen, in dem es auch zum Aufprall kam. Die 21-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß eine Platzwunde und kam in ein Leipziger Krankenhaus.

