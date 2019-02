Leipzig

Die Bundespolizei hat am Donnerstag bei einer Großkontrolle am Leipziger Hauptbahnhof die Identität von 84 Personen überprüft und 22 Verdächtige durchsucht. 56 Beamte waren an dem sechsstündigen Schwerpunkt-Fahndungseinsatz zwischen 14 und 20 Uhr beteiligt, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Dabei gab es eine Festnahme und einen nicht gerade alltäglichen Fund.

Eine 37-Jährige sei gegen 17.30 Uhr Joint rauchend an den Beamten im Hauptbahnhof vorbeigelaufen und wurde daraufhin kontrolliert. Bei der Frau fanden die Einsatzkräfte weitere Drogen, einen Teleskopschlagstock und einen Zimmermannshammer. In ihren Taschen hatte sie zudem mehrere Telefone, Schuhe und diverse Medikamente. Die Leipzigerin gab an, dass diese aus einem Einbruch stammten. Gegen sie seien Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie wegen Diebstahls eingeleitet worden, erklärte Behördensprecher Jens Damrau.

55-Jähriger festgenommen

Bereits um 14.30 Uhr wurde ein 55-Jähriger am Bahnhof festgenommen. Gegen ihn lagen Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Leipzig und Gera wegen Urkundenfälschungen und des Erschleichens von Leistungen vor. Da der Leipziger seine Geldstrafe in Höhe von 1650 Euro nicht zahlen konnte, kam er für 90 Tage in Haft.

Die Leipziger Polizeidirektion hatte bereits am Dienstag eine Großkontrolle zur Bekämpfung der Drogenkriminalität rund um den Hauptbahnhof durchgeführt. Bei dem achtstündigen Einsatz wurden unter anderem zwei Rauschgiftlager gefunden und mehrere Personen in Gewahrsam genommen, darunter auch zwei zur Fahndung ausgeschriebene Männer.

Von nöß