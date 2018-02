Frau schlägt und beschimpft Leipziger Fahrkartenkontrolleure

Leipzig. In Leipzig-Reudnitz hat eine Frau am Donnerstag zwei Fahrausweisprüfer beschimpft und angegriffen. Laut Polizeibericht war die 49-Jährige in der Buslinie 60 ohne gültiges Ticket unterwegs. Erst während einer Kontrolle entwertete sie den Fahrschein. Als die beiden Prüfer sie darauf ansprachen und ihrer Personalien verlangten, beschimpfte die Frau die beiden 35-Jährigen lautstark.

Erst einige Haltestellen später konnten sie die Frau zum Aussteigen bewegen. An der Haltestelle verlangten die Prüfer weiterhin die Ausweispapiere der Frau. Die 49-Jährige stieß daraufhin einem der Kontrolleure ihr Knie in die Genitalien und schlug ihm ins Gesicht.

Auch nachdem die Polizei eintraf, beruhigte sich die Frau nicht gleich. Schließlich zeigte sie aber eine Kopie ihres Personalausweises. Sie gab an, dass sie gerade unterwegs war, um einen neuen abzuholen.

thiko