Leipzig

Bei einem tragischen Unglücksfall im Leipziger Stadtteil Stötteritz ist in der Nacht zum Montag eine Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei geriet in der Schlesierstraße um 1.47 Uhr eine Erdgeschosswohnung in Brand. In der Unterkunft sei eine leblose Frau gefunden worden. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Weitere Mieter wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Die genauen Umstände des Feuers und die Identität der Frau sind den Beamte zufolge noch unklar.

Um Mitternacht stand erneut eine Kellerbox im Andromedaweg in Grünau in Flammen. Verletzt wurde niemand. In dem Plattenbau hatte es bereits kurz vor Weihnachten schon einmal gebrannt.

Von mro