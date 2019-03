Frau stirbt nach Raubüberfall – 17-Jähriger in U-Haft

Polizeiticker Leipzig Mehrere Taten begangen? - Frau stirbt nach Raubüberfall – 17-Jähriger in U-Haft Der Fall hatte die Menschen schockiert: Eine 88 Jahre alte Frau war in Schkeuditz ausgeraubt worden und anschließend an ihren Verletzungen gestorben. Nun hat die Polizei einen 17-Jährigen festgenommen.