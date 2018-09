Leipzig

Nach einem Verkehrsunfall in Leipzig-Lindenthal ist am Dienstag eine 69-jährige Autofahrerin im Krankenhaus verstorben. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte die Frau gegen 10.30 Uhr den Parkplatz Am alten Flugfeld verlassen und in die Straße An der Schule abbiegen. Sie fuhr jedoch schnell geradeaus über die Straße und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde das Heck des Autos ausgehoben und nach links versetzt.

Anwohner und Mitarbeiterinnen eines Kindergartens hörten den Aufprall und eilten zur Unfallstelle. Sie halfen der Verunglückten über den Beifahrersitz aus dem Wagen, legten sie in die stabile Seitenlage und versorgten sie, bis der Notarzt eintraf. Sie war augenscheinlich am Kopf verletzt. Die Frau wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht, wo sie noch am selben Tag verstarb. Eine Obduktion soll klären, ob der Tod durch den Unfall oder aus gesundheitlichen Gründen eingetreten ist.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich in der Schongauerstraße 1 in Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 25 52 85 1 zu melden.

ThTh