Bayreuth

Bei der in Spanien gefundenen Frauenleiche handelt es sich um die vermisste Tramperin Sophia L.. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag in Bayreuth mit. Ein in Spanien durchgeführter DNA-Abgleich sorgte traurige Gewissheit. Zwei Beamte bei der Kriminalpolizei Bayreuth und zwei Leipziger Kriminalbeamte waren von Montag bis Freitag an Ermittlungen in Spanien beteiligt.

Das Warten auf die Ergebnisse des DNA-Abgleichs hatte sich in den vergangenen Tagen zu einem Geduldsspiel entwickelt. Noch am Freitagvormittag erklärte der leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel in Bayreuth, dass unklar ist, wann die Ermittler in Spanien ihre Untersuchungen abgeschlossen haben.

Über die Hintergründe und den Hergang der Tat machten die Behörden keine Angaben. Wann der verdächtige Lkw-Fahrer nach Deutschland überstellt wird, blieb am Nachmittag ebenfalls offen.

Sophia L. hatte vor mehr als zwei Wochen von Schkeuditz in ihre Heimat Amberg (Oberpfalz) trampen wollen und war seither vermisst.

