Frei laufender Hund attackiert 33-Jährige in Leipzig

Leipzig. In Lindenau ist am Dienstag eine 33-jährige Frau mehrfach von einem Hund gebissen worden. Die Frau war mit ihrem Vierbeiner zum Gassigehen am Kanal unterwegs. Sie führte ihren Hund an der Leine, teilte die Polizei mit. Ein 45-jähriger Mann mit mehreren frei laufenden Hunden kam ihr entgegen.

Aus heiterem Himmel attackierte ein Miniature Bull Terrier die Spaziergängerin und biss ihr mehrfach ins Bein. Die Frau trug Verletzungen am Knie und am Unterschenkel davon. Eine Zeugin benachrichtigte sofort die Polizei. Der 45-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Von lyn