Leipzig. Zwischen einen Radfahrer und einem freilaufenden Hund hat es am vergangenen Freitag, den 19. August, am frühen Morgen gegen 7.15 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Radfahrer durch den Volkspark in Leipzig-Großzschocher. Ein halbgroßer schwarzer Hund lief bellend neben dem Mann her.

Während der Fahrt versuchte der Radfahrer den Hund im Auge zu behalten und bemerkte so nicht, dass er immer weiter nach links vom Weg abkam. In der Folge stieß er gegen eine Parkbank und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Leipziger Verkehrspolizei in der Schongauerstraße 13 oder telefonisch unter (0341) 255 28 47 zu melden.

