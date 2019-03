Leipzig

Freispruch im Fall des brutalen Gang-Mords in Leipzig-Grünau: Die 2. Strafkammer des Landgerichts sah gegen den angeklagten Mehmet C. (23) zwar „erhebliche Verdachtsmomente“, wie der Vorsitzende Richter Michael Dahms am Mittwochnachmittag sagte. Aber die einzelnen Indizien reichten nicht für eine Verurteilung. Nach gut 50 Verhandlungstagen bei dem im November 2017 begonnenen Prozess gebe es „Zweifel an der Schuld des Angeklagten und keine weiteren Aufklärungsmöglichkeiten“.

Der Türke soll nach Anklage der Staatsanwaltschaft gemeinsam mit dem aus dem Kosovo stammenden Albaner Argjent K. (22) den Tunesier Hamza G. (24) am 21. Oktober 2016 kurz nach 5.30 Uhr vor einem Hochhaus in der Breisgaustraße aus Rache mit mindestens sieben Messerstichen getötet haben, weil dieser einen Bruder des Albaners geschlagen und leicht verletzt hatte. „Durch die Vernichtung von Hamza G. sollte ein Exempel statuiert werden“, so der Richter. Die Bluttat galt als Höhepunkt eines Bandenkriegs in dem Plattenbaugebiet zwischen einer von Albanern dominierten Migranten-Clique und einer Gruppierung von neuen Asylbewerbern, überwiegend aus Nordafrika.

Schwieriger Indizienprozess

Argjent K. war deshalb bereits im September 2017 zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Mehmet C. war hingegen erst im Zuge der Ermittlungen unter dringenden Tatverdacht geraten, da aber bereits untergetaucht. Nach monatelanger Öffentlichkeitsfahndung wurde er am 6. Juli 2017 in Berlin verhaftet.

Es sei „ein sehr schwieriger Indizienprozess“ gewesen, so Dahms, „die Entscheidung fiel auf den letzten Metern“. Massiv erschwert worden sei die Aufklärung der Tatumstände, da wichtige Zeugen geschwiegen hätten. Gegen einige von ihnen seien auch Verfahren wegen Strafvereitelung eingeleitet worden. Gleichwohl gab es nach Auffassung der Strafkammer erhebliche Indizien für eine Tatbeteiligung des Angeklagten. So soll er sich nach dem Mord gemeinsam mit Argjent K. nach Hamm abgesetzt haben. Zudem sei Mehmet C. zuvor an einem brutalen Übergriff auf den Bruder von Hamza G. beteiligt gewesen, was den Tunesier bewogen hatte, eine Woche später den Bruder von Argjent K. anzugreifen. Obwohl er den Albaner nicht ernsthaft verletzte, war das offenbar sein Todesurteil.

Massive Drohungen

Darauf lassen auch massive Drohungen von Mehmet C. in einem Chat schließen, so das Gericht, in denen dieser einen Messerangriff auf den Tunesier angekündigt habe. „Das ist ein Baustein, der ihn belastet“, so Dahms. Doch im Unterschied zu Argjent K., dessen DNA am Tatort gefunden worden war, habe sich von Mehmet C. keine Spur finden lassen. Deshalb hatten die Verteidiger auch auf Freispruch plädiert, während die Staatsanwaltschaft für den Angeklagten, der zur Tatzeit noch Heranwachsender war, die maximal mögliche Jugendstrafe von zehn Jahren gefordert hatte.

„Er war in den Bandenkonflikt involviert und er hatte ein Motiv für die Tat“, so Dahms. Und doch verließ der Angeklagte das Gericht als freier Mann, was auch seine Gang-Mitglieder erfreute, die zur Urteilsverkündigung zahlreich erschienen waren. Für die Zeit der Untersuchungshaft muss Mehmet C. nach der Entscheidung des Gerichts zudem entschädigt werden.

Von Frank Döring