Leipzig

Die Staatsanwaltschaft wird den Freispruch im Fall des brutalen Gang-Mords in Leipzig-Grünau nicht akzeptieren. Wie Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz am Donnerstag auf LVZ-Anfrage mitteilte, lege die Behörde Revision gegen das Urteil des Landgerichts ein. Die 2. Strafkammer hatte am Mittwoch, wie berichtet, den angeklagten Mehmet C. (23) vom Mordvorwurf freigesprochen. Gegen den Türken lägen zwar „erhebliche Verdachtsmomente“ vor, aber die einzelnen Indizien reichten nicht für eine Verurteilung, so dass es „Zweifel an der Schuld des Angeklagten“ gebe.

Höhepunkt des Bandenkriegs

Die Staatsanwaltschaft hält Mehmet C. für schuldig, gemeinsam mit dem aus dem Kosovo stammenden Albaner Argjent K. (22) den Tunesier Hamza G. (24) am 21. Oktober 2016 kurz nach 5.30 Uhr vor einem Hochhaus in der Breisgaustraße aus Rache mit mindestens sieben Messerstichen getötet zu haben, weil dieser einen Bruder des Albaners geschlagen und leicht verletzt hatte. Die Bluttat war trauriger Höhepunkt einer Auseinandersetzung zweier verfeindeter Banden – einer von Albanern dominierten Migranten-Clique und einer Gruppierung von neuen Asylbewerbern, überwiegend aus Nordafrika.

Argjent K. war im September 2017 zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Auch für Mehmet C., der zur Tatzeit noch Heranwachsender war, hatte die Anklagebehörde diese maximal mögliche Jugendstrafe gefordert. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch, da sich am Tatort keinerlei Spuren des Angeklagten gefunden hatten.

Von Frank Döring