Leipzig

Die Silvesternacht in Leipzig ist nach ersten Informationen der Polizei weitgehend ohne schwere Zwischenfälle geblieben. Kurz nach Mitternacht kam es allerdings zu einer offenbar organisierten Aktion von Vermummten in Lindenau und Plagwitz.

Bis 1.30 Uhr wurden an den beiden Einsatzschwerpunkten am Connewitzer Kreuz und am Augustusplatz keine schweren Zwischenfälle bekannt, teilte Polizeisprecher Uwe Voigt in der Nacht auf LVZ-Anfrage mit. Zwei Körperverletzungsdelikte seien hier erfasst worden. Diese erste Lageeinschätzung sei allerdings noch unter Vorbehalt zu sehen, hieß es. Eine detaillierte Presseinformation der Polizeidirektion mit einer kompletten Übersicht über den Verlauf der Silvesternacht in der Messestadt sollte in den frühen Morgenstunden veröffentlicht werden.

2000 Feiernde am Augustusplatz

Zwischen Gewandhaus und Oper feierten nach Behördenschätzungen etwa 2000 Personen. Seit mindestens 22 Uhr wurden hier nahezu ununterbrochen Raketen und Böller abgefeuert. Immer wieder landeten Feuerwerkskörper auch inmitten von Menschengruppen. Am Connewitzer Kreuz kamen rund 1200 Personen zusammen – und blieben überwiegend friedlich. Zuvor hatte es von 23 bis 23.40 Uhr eine Kundgebung von „Die Partei“ gegeben, die Polizei zählte rund 40 Teilnehmer.

Vermummte verteilen Krähenfüße

Kurz nach Mitternacht starteten 50 bis 60 schwarz gekleidete und vermummte Personen eine wohl geplante Aktion im Bereich der Erich-Zeigner-Allee: Nach Angaben der Polizei begannen sie, auf der Straße Barrikaden zu errichten. Zudem verteilten die Täter sogenannte Krähenfüße auf der Fahrbahn, um Einsatzkräfte aufzuhalten. Dadurch kam es bei der Feuerwehr und einem Funkwagen der Polizei zu Reifenschäden. Das Gebäude des 5. Strafsenats des Bundesgerichtshofes in der Karl-Heine-Straße und der benachbarte Sitz der Burschenschaft Corps Lusatia wurden beschädigt, ebenso wie eine unbekannte Anzahl Fahrzeuge. Nähere Informationen lagen der Polizei zunächst nicht vor.

Von Frank Döring