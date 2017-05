Leipzig. Mehrere Frisbee-Spieler sind am Samstagabend im Stadtteil Gohlis geschlagen und ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei waren die Männer mit ihrer Wurfscheibe in einer Grünanlage in Nähe der Stallbaumstraße aktiv, als sich gegen 21.30 Uhr etwa zehn bis fünfzehn Personen näherten.

Drei bis vier der Hinzukommenden sollen anschließend eine Musikbox der Frisbee-Spieler entwendet haben. Die Bestohlenen versuchten die Täter zu stellen, es kam zu einem Wortgefecht. Aus der Gruppe der Diebe soll nun einer der Frisbee-Spieler mit der Faust geschlagen worden sein. Letztlich gaben die Angreifer die Musikbox zurück, hieß es.

Als die Situation beruhigt schien, bemerkten die Frisbee-Spieler, dass ihnen Mobiltelefone und Geldbörsen gestohlen worden war. Zum entstandenen Schaden ist nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von mpu