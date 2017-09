Fünf Jugendliche ausgeraubt – Täter schießt in die Luft

Leipzig. Gegen 16 Uhr haben drei Unbekannte in Leipzig-Eutritzsch fünf Jugendliche ausgeraubt und einmal in die Luft geschossen. Wie das Führungs- und Lagezentrum der Polizei am Abend LVZ.de mitteilte, kamen die Täter auf die Gruppe zu und forderten diese auf, ihre Handys herauszugeben und die SIM-Karten zu entfernen. Um der Aufforderung Nachdruck zu verleihen, schoss einer der Unbekannten in die Luft. Über die Waffe ist bisher nichts bekannt.

Die Geschädigten blieben unverletzt. Die alarmierte Polizei suchte den Tatort intensiv ab, doch Hinweise auf die drei mutmaßlichen Täter fanden die Beamten nicht.

Die fünf Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren werden noch befragt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen räuberischer Erpressung.

