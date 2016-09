Leipzig. Am Samstagmorgen hat eine Gruppe von fünf Personen versucht, vier weitere Männer auszurauben. Laut Polizei hatten die Täter gegen 5.20 Uhr in der Merseburger Straße probiert, mit ihren Opfern freundschaftlich in Kontakt zu treten, wollten ihnen später aber ein Smartphone stehlen. Daraufhin gab es eine Diskussion, bei der die fünf Männer aggressiv wurden und einer schließlich ein Küchenmesser zog. Während sich die andere Gruppe zurückzog, wurde diese mit Steinen und Flaschen beworfen.

Als die Polizei eintraf, fand sie unter einem geparkten Auto ein Küchenmesser, das einer der Täter zuvor offenbar weggeworfen hatte. Die 26, 32 und 30 Jahre alten Männer müssen sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Nötigung verantworten.

luc