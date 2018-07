Leipzig

Die Polizei tappt nach dem mysteriösen Fund persönlicher Gegenstände in der Nähe des Leipziger Palmengartenwehrs weiter im Dunkeln. Auch die Veröffentlichung zweier Fotos vom Fundort am Westufer der Elster brachte die Beamten nicht weiter. „Es gab bislang keine relevanten Hinweise auf eine bestimmte Person“, sagte Polizeisprecherin Katharina Geyer am Freitag auf Anfrage von LVZ.de.

Mehrere Bürger hätten sich zwar seit Mittwoch mit Hinweisen gemeldet. Es sei aber nach wie vor unklar, wem die Gegenstände gehörten und warum sie dort abgelegt wurden, so Geyer. Die Polizei hatte zunächst nicht ausgeschlossen, dass im Wasser jemand ertrunken sein könnte. Eine Suche mit Booten sowie Polizeitauchern war unter der Woche ergebnislos abgebrochen worden. Es gab auch keinen Vermisstenfall, der dem Fund zugeordnet werden konnte.

Der Fundort in der Nähe des Palmengartenwehrs. Quelle: Polizei

Anfang der Woche waren im Uferbereich der Weißen Elster ein Paar Turnschuhe sowie ein Einkaufsbeutel vom „Hit“-Supermarkt mit leeren Medikamentenpackungen, darunter Schlaftabletten der Marke „Schlafsterne“, entdeckt worden. Die Sachen sollen dort mindestens schon seit Sonntag gelegen haben. Die Polizei sucht weiter nach Hinweisen, um den Fall aufzuklären.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Leipzig-Zentrum in der Ritterstraße 19-21 entgegen, auch telefonisch unter (0341) 96 63 42 24.

Von nöß