Leipzig

In einer S-Bahn vom Leipziger Hauptbahnhof nach Connewitz ist am Samstagabend ein Fußballfan von drei Männern überfallen worden. Unter Androhung von Gewalt forderte einer der Täter den 34-Jährigen auf, sein Trikot und seine Trainingsjacke des Halleschen FC auszuziehen und zu übergeben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Aus Angst überließ der Mann dem Trio seine Fankleidung. Am S-Bahnhof Connewitz verließen die Unbekannten die Bahn. Nähe Angaben zu den Tätern machte die Polizei nicht, auch nicht zu den Hintergründen der Tat. Der Hallesche FC hatte am Samstag das Sachsen-Anhalt-Derby in der dritten Liga 0:2 gegen den 1.FC Magdeburg verloren.

Die Kripo ermittelt wegen räuberischer Erpressung.

