Leipzig. Ein 35-jähriger Mann wollte am Freitagabend gegen 19.15 Uhr die Zschochersche Straße in Leipzig-Plagwitz überqueren. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, wurde er dabei offenbar von einem Autofahrer übersehen. Der 24-jährige Mercedes-Fahrer erfasste den Fußgänger. Der wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Von lyn