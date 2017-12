Fußgänger in der Leipziger Gerberstraße von Auto erfasst und schwer verletzt

Leipzig. Im Leipziger Zentrum ist am Donnerstagmorgen ein Fußgänger bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann wurde gegen 6.50 Uhr an der Kreuzung Gerberstraße/Tröndlinring von einem Auto erfasst, teilte die Polizei gegenüber LVZ.de mit. Die Unfallaufnahme vor Ort dauere noch an, sagte ein Sprecher. An der Kreuzung gibt es deshalb erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Im Stau kam es zudem zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkws. Zur Identität des Fußgängers und dem Unfallhergang ist noch nichts bekannt.

nöß