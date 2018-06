Leipzig

Am Dienstagnachmittag ist ein Fußgänger gegen eine einrollende Straßenbahn am Augustusplatz gelaufen. Der Mann soll auf sein Handy geschaut haben, so Polizeisprecherin Diana Mann gegenüber LVZ.de. Zeugen informierten die Polizei und den Rettungsdienst gegen 16.50 Uhr.

Der Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Nun ermittelt die Polizei den genauen Unfallhergang.

Die Haltestelle am Augustusplatz an der Ecke zur Goethestraße wurde gesperrt. Die Straßenbahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe konnten die Haltestelle während des Einsatzes nicht anfahren. Zudem kam es am Hauptbahnhof wegen einer technischen Störung zu erhebnlichen Verspätungen.

Bereits am Dienstagmorgen hatte es in Lindenai einen Unfall mit einer Straßenbahn gegeben. Dabei wurde ein Autofahrer schwer verletzt.

dei